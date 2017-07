BerlinDie Berliner CDU springt auf den maßgeblich von der FDP getragenen Volksentscheid zum Weiterbetrieb des alten Innenstadt-Flughafens Tegel auf. In einer Mitgliederbefragung stimmten 83 Prozent für den Weiterbetrieb nach der Eröffnung des neuen Flughafens BER. Das Ergebnis sei eindeutiger als erwartet, sagte die CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters am Montag. Etwas mehr als ein Drittel der Mitglieder im Landesverband hatten sich per Brief oder online an der Befragung beteiligt.

Der Volksentscheid findet zeitgleich mit der Bundestagswahl am 24. September statt. Ein rechtlich bindendes Gesetz steht dabei nicht zur Abstimmung. Vielmehr geht es um eine Aufforderung an den Berliner Senat, sich für den Weiterbetrieb des Flughafens einzusetzen.