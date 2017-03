BerlinEigentümer und Aufsichtsrat des noch immer unvollendeten Hauptstadtflughafen, ringen um einen Wechsel in der Geschäftsführung. Die brandenburgische Landesregierung signalisierte am Wochenende, dass sie sich dem nicht verschließen würde, wenn es einen überzeugenden Vorschlag für die Nachfolge von Noch-Chef Karsten Mühlenfeld gebe. In der vergangenen Woche hatten die brandenburgischen Vertreter im Aufsichtsrat des Flughafens einen Wechsel in der Geschäftsführung noch scharf abgelehnt – vor allem, weil Berlin keinen Plan vorgelegt hatte, wie es nach einer Entlassung Mühlenfelds weitergehen sollte. Berlin, Brandenburg und der Bund sind Eigentümer des Flughafens.

Nun will das Kontrollgremium ab 11 Uhr zu seiner zweiten Sondersitzung innerhalb weniger Tage zusammentreffen. Das spricht dafür, dass eine Lösung in greifbarer Nähe ist - die Hürden sind allerdings groß. Was daran liegt, dass wahrscheinlich nicht nur ein neuer Geschäftsführer präsentiert werden muss, der den Flughafen endlich zu Ende baut.