BerlinNach monatelangen Debatten um angeblich gravierende Missstände an der Berliner Polizeiakademie soll nun ein unabhängiger Experte die Lage dort unter die Lupe nehmen. Darauf verständigten sich die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen und die CDU auf Vorschlag der Union in einem übergreifenden Antrag für das Berliner Abgeordnetenhaus. Wie der RBB und die Deutsche Presse-Agentur erfuhren, soll der langjährige Abteilungsleiter für Polizeiliches Management an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Josef Strobl, die Aufgabe übernehmen. Offiziell gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Der externe Beauftragte soll unter anderem die personelle Ausstattung untersuchen, wie der CDU-Innenexperte Burkard Dregger am Montag in einer Sitzung des Innenausschusses erläuterte. Es gehe auch um die Frage, ob den Polizeischülern ausreichende Kompetenzen etwa in der deutschen Sprache, politischer Bildung, Staats- und Verfassungsrecht vermittelt würden und ob sie hinreichend gegen Islamismus, Antisemitismus oder Rechtsextremismus sensibilisiert seien.