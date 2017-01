BerlinNach dem Berliner Terroranschlag plädiert die SPD für eine punktuelle Ausweitung der Videoüberwachung, lehnt eine bundeseinheitliche Verschärfung aber ab. „Die Videoüberwachung ist weder ein Allheilmittel, noch sollte man sie dämonisieren. An bestimmten Standorten ist das sehr sinnvoll“, sagte Vizeparteichef Ralf Stegner am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Ich glaube nicht, dass wir einen bundesweiten Gesetzentwurf brauchen, sondern das wird in den Ländern je nach Schwerpunkten unterschiedlich gehandhabt, und ich glaube, es wird sinnvoll gehandhabt.“

Zudem sprach sich Stegner dafür aus, die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Festsetzung islamistischer Gefährder besser auszuschöpfen. Gefährder sind Leute, denen die Sicherheitsbehörden einen Anschlag zutrauen; auch der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri war als solcher eingestuft. Gefährder „müssen in Abschiebehaft kommen“, sagte Stegner. „Da gibt es auch schon rechtliche Möglichkeiten. Die müssen aber auch vollzogen werden.“