Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt auf eine weitere intensive Abstimmung mit Frankreich beim Anti-Terror-Kampf und der wirtschaftlichen Entwicklung Europas. Deutschland und Frankreich sähen terroristischen Gefahren entgegen, die nur durch engste Zusammenarbeit gebannt werden könnten, sagte sie am Montag vor einem Gespräch mit dem neuen französischen Premierminister Bernard Cazeneuve in Berlin. Angesichts der starken Verflechtung gelte zudem: „Europa kann nur stark sein, wenn beide Länder wirtschaftlich auch prosperieren.“

Cazeneuve sagte, die deutsch-französische Achse sei besonders wichtig in den jetzigen unruhigen Zeiten, in denen Populisten in Europa und anderswo in der Welt immer lauter würden. Er betonte: „Unsere gemeinsame Pflicht ist es auch, uns für die Stabilität der Eurozone einzusetzen, um für Wachstum und Beschäftigung zu sorgen.“ Der Premier trifft an diesem Dienstag auch den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz und den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU).