GüterslohDriftet die Gesellschaft auseinander? Nach Einschätzung der Menschen in Deutschland nicht unbedingt. Die meisten (68 Prozent) beurteilen den Zusammenhalt in ihrer Gegend als gut. Das geht aus einer neuen Bertelsmann-Studie auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage hervor, die am Montag in Gütersloh veröffentlicht wurde. Sieben Prozent empfinden ihn vor Ort als schlecht.