Eine Steuerbelastung von 97 Prozent! Der Geschäftsführer muss erst einmal durchatmen, um sich nicht zu sehr aufzuregen. Dann erzählt der Rheinländer: Sein Unternehmen machte zuletzt einen operativen Gewinn von 300.000 Euro, so steht es in der in der Handelsbilanz. Doch in der Steuerbilanz wird daraus im Handumdrehen ein Plus von 900.000 Euro - mit der Folge, dass die Firma 290.000 Euro Steuern zahlen muss und kaufmännisch gesehen knapp an roten Zahlen vorbeischrammt. „Und das nur“, erklärt der Unternehmer, „weil das Steuerrecht einen abenteuerlichen Zins von sechs Prozent bei Pensionsrückstellungen vorschreibt, das Handelsrecht dagegen realistischere vier Prozent.“

Zwar scheinen zwei Prozent Zinsunterschied auf den ersten Blick nicht allzu gefährlich, doch der Zinseszinseffekts sorgt für die Brisanz. Beim Abzinsen der eingegangenen Pensionsverpflichtungen mit sechs Prozent ergibt sich ein viel geringerer Wert als mit vier Prozent - für das Unternehmen aus dem Rheinland beträgt die Differenz 600.000 Euro, die es in der laufenden Steuerbilanz nicht als Pensionsrückstellung ausweisen darf - und folglich als Gewinn versteuern muss.