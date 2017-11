 Bildungsmanager: Gegen die Lehrer geht es nicht

Drittens: Vision. Es ist normal, verschieden zu sein. Vor knapp 25 Jahren sagte frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker diesen Satz und warb für ein Miteinander von Menschen mit und ohne Einschränkungen. Volker Masuhr und seinem Kollegium gefiel der Gedanke so gut, dass sie ihn zu ihrem Schulmotto machten. In seinem Rektorenbüro hat Masuhr plakatgroße Ausdrucke hängen, auf denen Rektor und Kehrer niedergeschrieben haben, welche Ziele sie im Unterricht verfolgen. Beispielsweise, dass Schüler ohne Druck lernen können und Verantwortung für sich und andere übernehmen. „Wir wollen Kinder mit Haltung hervorbringen“, sagt Masuhr. Genau das braucht Zeit. Schulentwicklungsprozesse dauern zwischen fünf und zehn Jahren. „Ein Schulleiter braucht also eine Vision und Ausdauer“, sagt Erziehungswissenschaftler Hans Anand Pant.