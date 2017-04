Wer mal in einer Pressestelle oder in einer PR-Agentur gearbeitet hat, weiß: Wenn die harten Fakten und die Folgen der eigenen Taten wenig erfreulich sind, muss man stattdessen Wunschvorstellungen propagieren.

Die Pressestelle des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat das bei der Vorstellung des Berufsbildungsberichts mustergültig vorexerziert: „Top-Chancen auf Ausbildung“ heißt es in einer Pressemitteilung aus Anlass der Veröffentlichung des Berufsbildungsberichts. Die vom "Spin" des Ministeriums befreite Nachricht lautet: Immer weniger junge Menschen machen eine Ausbildung. Etwa 510 900 junge Menschen schlossen 2016 einen neuen Ausbildungsvertrag ab, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch meldete. Das waren 1,1 Prozent weniger als 2015 und ein neuer Tiefstand seit der Wiedervereinigung. „Dieser schon in den Vorjahren rückläufige Trend ist maßgeblich auf die demografische Entwicklung in der für die duale Ausbildung typischen Altersgruppe sowie auf eine höhere Studierneigung bei den Schulabsolventinnen und -absolventen mit Hochschulreife zurückzuführen“, heißt es bei Destatis.