Die Bildungspolitik hat sich offensichtlich die Inflationspolitik der Europäischen Zentralbank zum Vorbild genommen. So wie die EZB Geld in das Finanzsystem zaubert, indem sie die Zinsen senkt, sorgen die Schulministerien der Bundesländer durch allerlei niveausenkende Maßnahmen dafür, dass die Noten besser und die Zahl der „Studierberechtigten“ damit größer werden. Dazu muss man keine öffentlich diskutierte Politik machen. Scheinbar unbedeutende Verwaltungsmaßnahmen gegenüber den Schulen genügen - unter andere, die Abschaffung von Fehlerindices bei Klassenarbeiten. Besonders wirkungsvoll ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Vorgabe an Lehrer, jedem Schüler, der eine „fünf“ bekommt, einen individuellen Förderplan zukommen zu lassen. Das klingt wunderbar fürsorglich, hat aber vor allem dies zur Folge: Da auch Lehrer nur Menschen sind, geben sie vermutlich dann doch lieber eine Gnaden-Vier – damit der Fall für sie erledigt und der Feierabend gerettet ist.