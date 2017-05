Die Elisabeth-Selbert-Schule im niedersächsischen Hameln hat den Deutschen Schulpreis 2017 gewonnen. Kanzlerin Angela Merkel überreichte Verantwortlichen der Berufsschule am Montag in Berlin die mit 100.000 Euro dotierte Hauptauszeichnung.

Zunächst: Die Sieger werden nicht aus der Gesamtheit der Schulen in Deutschland ausgewählt, sondern nur aus solchen, die sich bewarben. Das waren in diesem Jahr ganze 80 Schulen – von rund 40 000 in Deutschland. Also etwa 0,2 Prozent von allen. In den letzten Jahren hat die Bewerberzahl stark abgenommen. 2013 waren es noch 114, im ersten Jahr des Schulpreises 2006 hatten sich 481 Schulen beworben.