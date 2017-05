BerlinKanzlerin Angela Merkel rüttelt an der vom Grundgesetz vorgegebenen Trennung zwischen Bund und Ländern bei der Zuständigkeit für Schulen. Von den sieben Milliarden Euro, die die Bundesregierung für finanzschwache Kommunen zur Verfügung stelle, könnten in Zukunft auch Mittel für Schulneubauten ausgegeben werden, erklärte die CDU-Chefin am Samstag in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. „Dafür werden wir sogar das Grundgesetz im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich ändern“, kündigte sie mit Blick auf das sogenannte Kooperationsverbot an, das die Verantwortung für Schulen auf die Bundesländer beschränkt. Merkel stellte mehr Engagement des Bundes in der Bildungspolitik in Aussicht. Sie kündigte Hilfen bei der Lehrerweiterbildung an, „wenn es um digitale Fähigkeiten geht“. Vorgesehen sei zudem, Schulen besser ans Breitband-Internet anzuschließen.

Zudem wolle der Bund in der nächsten Legislaturperiode Lehrinhalte in einer Lern-Cloud zur Verfügung stellen und Schulen besser ans Breitbandnetz anschließen. Auch bei Ganztagsbetreuungen oder Ganztagsschulen sind demnach Initiative denkbar.