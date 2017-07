Hamburg/LeipzigNur wenige Tage nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels haben in Hamburg wieder Autos gebrannt. Im Stadtteil Uhlenhorst seien in der Nacht zum Mittwoch in zwei Straßen insgesamt fünf Fahrzeuge erheblich beschädigt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung. Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder einen Tatverdächtigen gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht. Auch in Leipzig wurden in der Nacht zum Mittwoch mehrere Autos in Brand gesetzt. Vier Wagen brannten komplett aus, zwei weitere wurden leicht beschädigt, wie die Polizei mitteilte.