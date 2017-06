Ein Arbeiter im AKW Grafenrheinfeld setzt während der jährlichen Revision Messsonden in den Reaktordruckbehälter, in dem sich die Brennelemente befinden.

Die Extra-Steuer für die Betreiber von Atomkraftwerken verstößt gegen das Grundgesetz. Die Brennelemente-Abgabe hat den Umbau der deutschen Energieversorgung auch wenig befördert.

Das Urteil der Verfassungsrichter muss der Bundesregierung längst klar gewesen sein: Die Steuer auf Brennstäbe aus Atomkraftwerken, die Anfang 2011 noch vor Fukushima eingeführt wurde, verstößt gegen das Grundgesetz. Es ist eine Klatsche gegen eine dilettantische Politik der damals schwarz-gelben Regierung. Sie sollte eine gleichzeitig beschlossene längere Laufzeit für die Kernkraftwerke begleiten und so gesellschaftlich akzeptabler machen. Die Erzeuger sollten irgendwie an den Folgekosten der Technik beteiligt werden, die bisher der Allgemeinheit zugewiesen waren. Doch die Steuer war handwerklich schlecht gemacht. Auch vollzog die Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kurze Zeit später eine totalen Schwenk und wollte nach Fukushima dann lieber doch wieder schneller aus der Atomkraft aussteigen.

Welche deutschen Atomkraftwerke demnächst vom Netz gehen bis 12/2017 Grundremmigen B (Bayern, RWE/E.On) Bruttoleistung: 1344 MWe

Inbetriebnahme: 09.03.1984

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2017 Quelle: Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (bmub)

bis 12/2019 Philippsburg II (Baden-Württemberg, EnBW) Bruttoleistung: 1468 MWe

Inbetriebnahme: 13.12.1984

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2019

bis 12/2021 Grohnde II (Niedersachsen, EnBW) Bruttoleistung: 1430 MWe

Inbetriebnahme: 01.09.1984

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2021 Brokdorf (Schleswig-Holstein, E.On/Vattenfall) Bruttoleistung: 1480 MWe

Inbetriebnahme: 08.10.1986

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2021 Grundremmigen C (Bayern, RWE/E.On) Bruttoleistung: 1344 MWe

Inbetriebnahme: 26.10.1984

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2021

bis 12/2022 Isar II (Bayern, E.On/Stadtwerke München) Bruttoleistung: 1485 MWe

Inbetriebnahme: 15.01.1988

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2022 Emsland (Niedersachsen, RWE/E.On) Bruttoleistung: 1400 MWe

Inbetriebnahme: 14.04.1988

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2022 Neckarwestheim II (Baden-Württemberg, EnBW) Bruttoleistung: 1400 MWe

Inbetriebnahme: 29.12.1988

Erlöschen der Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz (AtG): 31.12.2022

Ende 2016 lief die Steuer aus – sie brachte dem Bund insgesamt 6,3 Milliarden Euro ein, die nun wahrscheinlich zurückgezahlt werden müssen. Von Anfang an war die Regierung fragwürdig unterwegs, wie die Richter nun feststellten: Zu zahlen waren 145 Euro je Gramm auf alle Brennelemente, die erstmals in einem Reaktor zum Einsatz kamen. Offiziell deklarierte der Bund das als Verbrauchsteuer. Ist es gar nicht, heißt es in Karlsruhe, weil die an den Verbrauch eines Gutes gekoppelt ist und meistens auch indirekt erhoben wird, also beim Hersteller oder Händler. Ist es keine solche Verbrauchsteuer, hat der Bund gar kein Recht, eine solche Abgabe „zu erfinden“.

Anzeige

Von Anfang an war die Regierung uneins gewesen, warum die Steuer eigentlich genau erhoben wird: Für den Etat und die Schuldentilgung (argumentierte Finanzminister Wolfgang Schäuble), für die Forschung und den Ausbau der erneuerbaren Energien (verlangte der damalige Umweltminister Norbert Röttgen), für die Sanierung etwa des Atomlagers Asse, für die bisher die Allgemeinheit aufkommt (forderten Umweltverbände). Umweltpolitiker forderten noch 2016, die Steuer unbefristet zu erheben. Schließlich blieben genug Folgekosten der Atomkraft an den Bürgern und Steuerzahlern hängen, statt von den Erzeugern der Kernkraft beglichen zu werden. Damals hatten Umweltschützer Gefallen an dem Geld gefunden, auch wenn sie nach dem Urteil aus Karlsruhe heute die schwarz-gelbe Regierung wegen des schlechten Handwerks kritisieren.

"Atomsteuer" verfassungswidrig : Verfassungsgericht kippt Brennelementesteuer Die von 2011 bis 2016 erhobene Brennelementesteuer ist verfassungswidrig, teilt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit. Den Atomkonzernen könnten nun Milliardenrückzahlungen winken.

Schon voriges Jahr traten die Energiekonzerne zunehmend selbstbewusst gegen die Steuer auf. Finanzgerichte hatten ihre Rechtmäßigkeit angezweifelt und die Entscheidung nach Karlsruhe weitergeleitet. Zudem ließen sich die Kosten am Ende ganz legal drücken. Die Kraftwerksbetreiber verzichteten, wo es eben ging, im vorigen Sommer darauf, wie sonst die Brennstäbe auszutauschen. Sie verlegten den Termin einfach in dieses Jahr und sparten einen dreistelligen Millionenbetrag. Den Atomausstieg hat die Steuer wohl weder angetrieben noch behindert, der Umbau der großen Energieunternehmen in Deutschland wäre auch so angestanden. Hier hat das 2011 forcierte Ende der Kernkraft gewirkt. Doch die Energiekonzerne E.On, RWE und EnBW können nun bei einer Rückzahlung durch den Staat ein Stück anders agieren als ohne die Milliarden. Vattenfall ist weniger betroffen, weil der Konzern seit der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 keine deutschen Kraftwerke mehr am Netz hat.