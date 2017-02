HamburgDie Hamburger Wirtschaftsförderung will gezielt Unternehmen aus Asien und den USA ansprechen, die wegen des geplanten Brexits Großbritannien verlassen wollen. Das teilte Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (HWF), am Freitag in der Hansestadt mit. Mit verstärkten Anstrengungen wolle die HWF dem erwarteten leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Hamburg entgegensteuern. „Hamburg hat in den vergangenen Jahren gezielt in den Technologiestandort investiert“, sagte er. „Jetzt geht es darum, Ergebnisse aus der Forschung in Innovationen umzusetzen und so zukunftsfähige Arbeitsplätze im Norden zu schaffen.“

Die Hamburger Wirtschaftsförderung hat im vergangenen Jahr mit rund 600 Millionen Euro fast doppelt so viele Investitionen mobilisiert wie im Jahr zuvor. Die Bilanz für 2016 sei überaus erfreulich, erklärte Strittmatter. Gut 100 Firmen aus dem In- und Ausland seien neu angesiedelt oder in ihrer Expansion unterstützt worden. Damit wurden mehr als 6700 Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert.