BerlinDer Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat die FDP aufgefordert, erneut mit Union und Grünen über ein Regierungsbündnis zu sprechen. „Wagen Sie einen Neustart für eine Jamaika-Koalition!“, heißt es in einem Brief von Verbandspräsident Mario Ohoven an alle Mitglieder der FDP-Bundestagsfraktion, der auf Dienstag datiert ist und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Wenn die SPD in Verhandlungen über eine neue große Koalition mit CDU und CSU ihre Positionen durchsetzen könne, kämen große Belastungen auf die Wirtschaft und die Arbeitnehmer zu.

Die FDP hatte die Jamaika-Gespräche im Alleingang abgebrochen. Einem zweiten Anlauf in dieser Wahlperiode hat Parteichef Christian Lindner eine Absage erteilt.