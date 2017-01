An Selbstbewusstsein fehlt es der neuen Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries mit Sicherheit nicht. "Ja, meine Damen und Herren", beginnt ihr Vorgänger Sigmar Gabriel gerade in alter Gewohnheit, um bei der Amtsübergabe in seinem bisherigen Amtsitz in der Berliner Invalidenstraße die Journalisten zu begrüßen. Da fällt ihm Zypries ohne große Rücksicht ins Wort. "Ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Ministerium." Sie übernimmt mit fester Stimme den Part, lacht kurz, wendet sich an Gabriel und sagt ihrem bisherigen Chef mit einem Augenzwinkern: "Ich bin ja hier jetzt Hausherrin." So schnell ändern sich die Zeiten.

Gabriel - ansonsten immer für einen lockeren Spruch zu haben - schweigt kurz irritiert. Doch er bleibt gelassen. Vielleicht rührt das auch daher, dass er beim Abschied aus dem alten Amt zur Verstärkung seine kleine Tochter Marie mitgebracht hat. Dabei braucht er die am Ende nicht. Denn Hunderte seiner bisherigen Mitarbeiter spenden ihm bei einer anschließenden Personalversammlung langen und kräftigen Beifall.