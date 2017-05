Alle Wege führen zu Martin Luther in diesem Bücherfrühling; die Zahl der Standardwerke und Neuveröffentlichungen, der Fachaufsätze und Ausstellungskataloge ist so groß, dass normalinteressierte Gelegenheitsleser dabei leicht den Überblick verlieren können.

Fast alle Aspekte von Martin Luthers Leben, Denken und Wirken werden mit Blick auf das „Reformationsjubiläum“ und „Lutherjahr", auf den 500. Jahrestag des Thesenanschlags in Wittenberg am 31. Oktober 2017, in Hunderten von Veranstaltungen wieder und wieder diskutiert - aber gibt es auch so etwas wie eine verbindliche Lektüre, einen verlässlichen Überblick - ein Buch, in dem das Wesentliche so vergnüglich, knapp und zugleich anspruchsvoll geschildert wird?