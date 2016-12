BerlinDie Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer in Deutschland wird nach Einschätzung des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit (BA) auch im kommenden Jahr steigen. „Der Beschäftigungsaufschwung läuft 2017 weiter, aber vorerst mit gedrosseltem Tempo“, erklärte Enzo Weber vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag. Die anziehende Konjunktur biete gute Voraussetzungen dafür, dass der seit dem Sommer ins Stocken geratene Beschäftigungsaufbau wieder in Schwung komme. Auch bei der Arbeitslosigkeit gebe es keine Warnsignale, dass eine Trendwende zum Schlechteren bevorstünde.

Das IAB rechnet damit, dass sich im kommenden Jahr noch mehr Flüchtlinge arbeitslos melden werden. Derzeit sei rund die Hälfte von ihnen beispielsweise aufgrund der Teilnahme an Integrationskursen noch nicht am Arbeitsmarkt angekommen, erklärte Weber. Günstig sei, dass Zugänge in Arbeitslosigkeit aufgrund von Entlassungen seit dem Jahr 2009 immer seltener würden. Die Beschäftigungschancen von Arbeitslosen seien nur moderat. Die Zahl offener Stellen steige aber weiter.