Die Winterpause auf vielen Baustellen und in anderen Außenberufen hat die Zahl die Arbeitslosen im Januar nach Experteneinschätzung im Januar stark steigen lassen. Insgesamt seien 2,828 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit gewesen, berichteten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das wären rund 260 000 mehr als im Dezember, aber rund 90 000 weniger als im Jahr davor. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) an diesem Dienstag bekanntgeben.

Die Ökonomen machen für den Anstieg allein saisonale Gründe verantwortlich. Ohne die jahreszeitlichen Effekte wäre die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn weiter leicht gesunken. Dies zeige, dass sogenannte Trump- und Brexit-Effekte derzeit kaum auf dem Arbeitsmarkt spürbar seien, betonen die Fachleute. Auch in den kommenden Monaten werde die Zahl der Erwerbslosen saisonbereinigt zunächst weiter leicht sinken, im weiteren Jahresverlauf stagnieren oder sogar leicht ansteigen. Wie krisenresistent der deutsche Arbeitsmarkt derzeit noch gegenüber weltpolitischen Unsicherheiten sei, zeige die große Zahl offener Stellen. Derzeit suchten deutsche Betriebe so viele Arbeitskräfte wie nie zuvor, berichtete die Bundesagentur am Montag unter Berufung auf ihren jüngsten Stellenindex BA-X. Der Frühindikator für die weitere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt stieg im Januar um einen Punkt auf das Allzeithoch von 228 Zählern. Das seien 18 Punkte mehr als vor einem Jahr.