NürnbergDie drohende Kampfabstimmung um die fünf Stellvertreterposten in der CSU scheint in letzter Sekunde abgewendet. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt hat in einer Vorstandssitzung vor dem Parteitag in Nürnberg seine Kandidatur zurückgezogen. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag übereinstimmend von mehreren Sitzungsteilnehmern. Damit dürfte es nur noch fünf Bewerber für die fünf Vize-Posten geben.