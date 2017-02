Bild vergrößern Behördenchefin Jutta Cordt sieht die Ausländerbehörden in der Pflicht. Nur eine von zehn Ausländerbehörden in Deutschland können laut einem Medienbericht Fingerabdrücke von Asylbewerbern nehmen und diese mit dem Ausländerzentralregister vergleichen. dpa Bild:

Per Fingerabdruck sind inzwischen die meisten Flüchtlinge in Deutschland erfasst. Doch nicht alle Behörden sind schon in der Lage, die Daten miteinander zu vergleichen und auszutauschen.