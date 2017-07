BerlinDie Bedrohung für deutsche Unternehmen durch den Computervirus Petya ist nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) größer als bislang angenommen. „In einigen Unternehmen in Deutschland stehen seit über einer Woche die Produktion oder andere kritische Geschäftsprozesse still“, erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm am Freitag.

„Hier entstehen Schäden in Millionenhöhe – und das bei einem IT-Sicherheitsvorfall, bei dem Deutschland im Grunde mit einem blauen Auge davon gekommen ist.“ Bekannt ist, dass etwa der Hamburger Kosmetikhersteller Beiersdorf Opfer von Petya geworden ist. Weltweit waren zahlreiche Konzerne betroffen, darunter der Reederei-Gigant Moeller Maersk.