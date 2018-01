Gabriel sagte am Montag dazu, dass „sowohl Herr Netanjahu als auch ich der Überzeugung sind, dass wir alles richtig gemacht haben beim letzten Besuch.“ Der Außenminister gab aber auch zu, dass beide dafür Beifall von der falschen Seite bekommen hätten. Der Applaus in Deutschland habe nicht nur einem „standhaften Außenminister“ gegolten, der sich nicht habe einschüchtern lassen. „Sondern vermutlich waren auch manche dabei, die hinter ihren anti-israelischen Positionen vermutlich eine antisemitische Position verborgen haben“, sagte Gabriel. Das habe ihn „tief verunsichert“.

Gabriel besucht am Mittwoch zum zweiten Mal als Außenminister Israel und die Palästinensischen Gebiete. Im April hatte er sich unter anderem mit Vertretern der Organisation „Breaking the Silence“ getroffen, die Fehlverhalten der israelischen Armee in den Palästinensischen Gebieten aufzudecken versucht. Der jetzige israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, ist der Vater des Sprechers der Organisation, Dean Issacharoff. Der Botschafter begleitet Gabriel auf der Reise.