BerlinDeutschland dringt angesichts anhaltender internationaler Forderungen nach einem Abbau seiner hohen Exportüberschüsse auf weitere Reformen in ganz Europa. Der Euro könnte auch aus Sicht der USA möglicherweise unterbewertet sein, weil es im Süden Europas vielleicht einigen Nachholbedarf bei Reformen gebe, hieß es am Dienstag im Bundesfinanzministerium in Berlin. Dieser schlage sich im Wert des Euro nieder. Europa müsse daher seine Hausaufgaben machen. „Wir sind sehr dafür..., dass Europa diese Hausaufgaben geschlossen angeht“. Ein niedriger Euro beflügelt Exporte, weil Ausfuhren billiger werden. Deutschland ist wiederum nur Teil der europäischen Währungsunion.

Im jüngsten Bericht des US-Finanzministeriums werde Deutschland nicht als Währungsmanipulator an den Pranger gestellt, der sich mit einem künstlich nach unten gedrückten Wechselkurs Vorteile verschafft. „Das ist ganz klar nicht der Fall“, hieß es in Berlin. Der US-Bericht ähnele in seiner Sprache dem vom Oktober. Die Forderung nach Abbau des deutschen Handelsüberschusses sei keinesfalls neu und komme nicht überraschend.