Dazu kann Altmaier auf Zuarbeit aus dem Finanzministerium bauen, das er kommissarisch führt. Aus dem Haus liegt ihm ein Papier vor mit einer Analyse der Haushaltslage samt Empfehlungen für die Verhandlungen. Die Experten des Finanzministeriums schlagen vor, wie schon 2013 in einem Koalitionsvertrag prioritäre Maßnahmen aufzulisten. Es habe sich „bewährt, bestimmte prioritäre Maßnahmen konkret festzulegen, die aus den vorhandenen Spielräumen zusätzlich finanziert werden sollen“, heißt es nach Handelsblatt-Informationen in dem internen Papier.

Das Bundesfinanzministerium warnt in seinem Papier vor zu hohen Ausgaben. Das Halten der „schwarzen Null“ sei auch deshalb so wichtig, um im Falle unerwarteter Entwicklungen wie eines Wirtschaftsabschwungs einen Sicherheitspuffer zur Einhaltung der Schuldenbremse zu haben.

Aus Sicht des Finanzministeriums sollte die neue Regierung die rund 30 Milliarden Euro an Spielraum „vorzugsweise“ für Steuersenkungen, Investitionen in Infrastruktur (vor allem Breitbandausbau) sowie Fluchtursachenbekämpfung nutzen. Alle weiteren Maßnahmen des neuen Koalitionsvertrags sollten „ausdrücklich unter einen entsprechenden Haushaltsvorbehalt gestellt werden“. Das bedeutet: Diese Projekte müssten vollständig aus dem jeweiligen Ressort gegenfinanziert werden, durch höhere Einnahmen oder durch Kürzungen. Sonst würden sie nicht umgesetzt.

Denn die in der Verfassung verankerte Schuldenregel lässt kaum Spielraum. So wäre im Haushaltsjahr 2018 laut Berechnungen des Finanzministeriums maximal ein Defizit von 8,2 Milliarden Euro zulässig. Schon ein leichter Konjunkturdämpfer könnte zu einem Rückgang von Steuereinnahmen in Milliardenhöhe führen. Deshalb könnten die Spielräume „relativ schnell aufgebraucht sein“, heißt es in dem Papier. Zudem würden die Herausforderungen des demografischen Wandels unaufhaltsam zunehmen.