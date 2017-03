BerlinIm Bundesfinanzministerium ist am Mittwoch ein Paket mit Sprengstoff abgefangen worden. In der Poststelle sei in dem Paket ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage. Untersuchungen hätten ergeben, dass dieser ein Gemisch enthalten habe, das häufig zur Herstellung von Pyrotechnik verwendet werde. Beim Öffnen hätte das Paket „erhebliche Verletzungen“ verursachen können, sagte der Sprecher.