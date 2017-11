SaarbrückenDer SPD-Vorsitzende Martin Schulz (SPD) hat seine Bereitschaft zu Gesprächen mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer verteidigt. „Wenn der Bundespräsident mich zu einem Gespräch auffordert, dann werdet ihr ja verstehen, dass ich einen Gesprächswunsch nicht abschlagen kann und will“, sagte er am Freitagabend beim Bundeskongress der Jungsozialisten in Saarbrücken. Das Gespräch auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde am Donnerstagabend stattfinden.

„Ich strebe keine große Koalition an“, versicherte Schulz. „Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an“, sagte er. „Was ich anstrebe: Dass wir die Wege diskutieren, die die besten sind, um das Leben der Menschen jeden Tag ein Stück besser zu machen.“ Er sagte unter Hinweis auf einen entsprechenden Vorwurf des Schriftstellers Gunter Grass: „Was ist wichtiger: Die Leuchtkraft der Resolutionen oder die Verbesserung der Situation der Menschen im Alltag?“

Schulz sagte, es gehe jetzt um eine „Abwägung, was ist möglich an Einflüssen, die man nehmen kann, um Forderungen umzusetzen“. Er habe „auch mit mir gerungen“: „Politik ist ja ein dynamischer Prozess, die Welt bleibt ja nicht stehen.“ Schulz sagte den Jusos auch, dass es in einer Reihe von EU-Staaten die Hoffnung gegeben habe, dass die SPD auch künftig in Deutschland regiere. Er habe gerade eine SMS von Alexis Tsipras, dem griechischen Regierungschef, erhalten. Unter Bezug auf die Ablehnung der großen Koalition sagte er: „Tsipras teilt nicht zwingend eure Auffassung.“

Die SPD müsse in vielen Politikbereichen Defizite beschreiben und überlegen, wie sie zu beseitigen seien: „Und dann stellt sich die Frage: Machen wir es auch, wenn wir die Machtmittel dazu bekommen oder machen wir es nicht? Darüber müssen wir diskutieren.“