Der Spitzenkandidat und Bundeschef der Grünen, Cem Özdemir, wendet sich in einem Filmchen an die Parteileute, die von Freitag bis Sonntag in Berlin zusammenkommen, um das Programm zur Bundestagswahl zu verabschieden. Inmitten von Parteitagsdeko spricht er sich und den Seinen Mut zu. Das sei ein Programm, „mit dem wir die Republik rocken wollen“. Die Delegierten sollten bitte bedenken, dass der Inhalt nicht für sie bestimmt sei, „sondern für die Leute da draußen“.

Özdemir will sagen: Bitte, liebe Leute, meidet einige Themen, bei denen sich die Versammelten nur verkeilen und mit denen bei potenziellen Wählern nichts zu gewinnen ist.