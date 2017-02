Dabei weiß der bayerische Ministerpräsident, dass die Euphorie für Steinmeier in den Unions-Reihen nicht allzu groß ist. Er fordert aber, „dass man bei wichtigen Dingen in Deutschland auch mal über den Dingen stehen kann und über den parteipolitischen Grenzen“. Wobei: Dem CSU -Vorsitzenden bleibt jetzt auch gar nichts anderes übrig.

München Horst Seehofer empfängt seinen Duz-Freund Frank noch draußen vor der Tür – auch wenn er gar nicht der Gastgeber ist. Am Anfang der Woche war Frank-Walter Steinmeier, der voraussichtliche neue Bundespräsident, auf Einladung der SPD -Fraktion zu Gast im bayerischen Landtag. „Die Zeiten ändern sich“, sagt Seehofer. Dass er als CSU -Vorsitzender eines Tages auf Einladung der SPD in Anwesenheit eines SPD-Präsidentschaftskandidaten ein Grußwort sprechen dürfe, das habe er sich in 40 Jahren Politik auch nicht vorstellen können. Doch Seehofer bekennt sich klar zum gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD: „Ich werde ihn wählen, und ich werde auch meinen politischen Freunden empfehlen, ihn zu wählen, und zwar aus Überzeugung.“

Tatsächlich ist es für viele CSU-ler eine Art Horrorvorstellung, die nun Wirklichkeit wird: Der langjährige Europapolitiker Martin Schulz fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Bundestagswahl im September heraus. Die SPD befindet sich in Umfragen seither auf Höhenflug, in einer Erhebung lag sie zuletzt sogar schon vor der Union. Die Euphorie der Sozialdemokraten kennt deshalb keine Grenzen.

Gleichzeitig finden die beiden Schwesterparteien CDU und CSU nach ihrem Dauer-Krach um die Flüchtlingspolitik nur mühsam wieder zusammen. Auch das „Versöhnungstreffen“ am Wochenende konnte nicht über die Differenzen zwischen Merkel und Seehofer hinwegtäuschen. Und ausgerechnet inmitten dieser für die Union ohnehin schon schwierigen Situation muss die CSU nun die Hand für einen SPD-Mann heben.

Manche CSU-Wahlleute sehen es realistisch-pragmatisch. Es gebe schlichtweg keine Alternative, sagt ein Abgeordneter. „Das ist eben kein Wunschkonzert.“ Und ein gemeinsamer Kandidat Steinmeier sei immer noch besser als eine Kampfabstimmung zwischen einem am Ende wohl aussichtslosen Unions-Kandidaten und einem wirklichen „linken“ Kandidaten. Es ist nun einmal so: Die Union ist zwar klar stärkste Kraft in der Bundesversammlung, hat aber eben keine eigene Mehrheit.

„Wenn man mal entschieden hat, dann ist entschieden, und dann muss man auch diese Entscheidung mit Überzeugung vertreten“, sagt Seehofer - und verteidigt noch einmal die Einigung auf Steinmeier: Die Union habe eben selbst keinen Kandidaten, der zugestimmt hätte, gehabt. Und man habe sich nicht auf einen Kandidaten der Grünen verständigen wollen. „Und dann war eben Frank-Walter Steinmeier die erste Wahl.“

Hinzu kommt, dass Steinmeier als Politiker und als Person auch von vielen CSU-Politikern außerordentlich geschätzt wird. „Steinmeier ist wirklich in Ordnung“, sagt einer. Einige CSU-Wahlleute aber haben mindestens Bauchschmerzen, wenn sie die Hand für Steinmeier heben sollen. „Das geht an die Schmerzgrenze“, sagt ein Abgeordneter. Mehrere räumen ein, dass sie nur mit der geballten Faust in der Tasche für ihn stimmen werden. „Nicht wegen Steinmeier, sondern wegen des guten Laufs der Sozialdemokraten, den wir damit befördern müssen“, sagt einer. „Das gibt der SPD weiteren Stimmungsaufschwung.“ Und das kann die Union derzeit nun überhaupt nicht gebrauchen.