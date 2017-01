Die FDP will Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bei der Bewerbung um das Amt des Bundespräsidenten unterstützen. Er werde den Wahlleuten aus den Reihen der Liberalen empfehlen, Steinmeier in der Bundesversammlung zu wählen, kündige FDP-Chef Christian Lindner nach einem Treffen mit Steinmeier an. Linder bekräftige, dass es in dieser Zeit wichtig sei, einen Bundespräsidenten mit politischer Erfahrung zu haben. Steinmeier sei ein „politisch professionell handelnder Mann“. Die FDP hoffe, dass er sich an sein versprechen halte, „Mutmacher“ zu sein, statt Vereinfacher.