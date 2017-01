BerlinDie FDP will Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bei der Bewerbung um das Amt des Bundespräsidenten unterstützen. Er werde den Wahlleuten aus den Reihen der Liberalen empfehlen, Steinmeier in der Bundesversammlung zu wählen, kündige FDP-Chef Christian Lindner am Montag in Berlin nach einem Treffen mit Steinmeier an.