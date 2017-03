BerlinDer Bundesrat will verfassungsfeindliche Parteien künftig von der staatlichen Finanzierung ausschließen. Dazu beschloss die Länderkammer am Freitag in Berlin eine entsprechende Grundgesetzänderung, die auf die Initiative Niedersachsens zurückgeht. Der Antrag wird nun im Bundestag eingebracht. Darüber hinaus sollen mit einfacher Gesetzesänderung auch steuerliche Vergünstigungen für solche extremistische Parteien verhindert werden.