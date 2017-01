BerlinDer für den Brexit eingerichtete Ausschuss der Bundesregierung wird am kommenden Mittwoch zum ersten Mal tagen. Der Ausschuss werde sich mit den Vorbereitungen der Austrittsverhandlungen Großbritanniens aus der Europäischen Union befassen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit. Er bekräftigte, die eigentlichen Verhandlungen könnten erst nach der Antragstellung beginnen, die die britische Regierung für spätestens Ende März angekündigt hat. Geleitet wird der Ausschuss von Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihr Vertreter ist Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler Sigmar Gabriel. Das federführende Kabinettsmitglied ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Zudem gehören Finanzminister Wolfgang Schäuble, Verkehrsminister Alexander Dobrindt sowie Kanzleramtsminister Peter Altmaier dem Gremium an.