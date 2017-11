BerlinMit der Dauer der Sondierungsgespräche sinkt die Zustimmung der Bürger zu einer Jamaika-Koalition. Nur noch 50 Prozent der Wähler fänden ein Regierungsbündnis von CDU, CSU, FDP und Grünen gut, wie das am Freitag veröffentlichte ZDF-Politbarometer ergab. Das sind sieben Punkte weniger als kurz nach Beginn der Gespräche vor vier Wochen. 68 Prozent der Befragten sprechen sich für Neuwahlen aus, sollten die Sondierungen scheitern.

Die Parteien hatten in der eigentlich letzten Sondierungsrunde in der Nacht zum Freitag noch keine Einigung erzielt. Ab dem Mittag wollten sie in Berlin weiter verhandeln. Umstritten ist vor allem die Flüchtlingspolitik, aber auch der Klimaschutz.