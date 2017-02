BerlinDie Bundesregierung setzt sich nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert für einen Erfolg des ins Stocken geratenen Hilfsprogramms für Griechenland ein. "Wir arbeiten an der Umsetzung des bestehenden dritten Hilfsprogramms", sagte Seibert am Montag in Berlin. Ziel sei es, Griechenland auf einen Weg zu nachhaltigen Finanzen und Wirtschaftswachstum zurückzuverhelfen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte: "Wir wollen, dass die Euro-Zone vollständig erhalten bleibt, unter Einschluss Griechenlands."

Wegen neuen Streits über weitere Reform- und Sparauflagen für das Euro-Land war zuletzt wieder über einen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone diskutiert worden. So hatte Finanzminister Wolfgang Schäuble den Verbleib des Landes in der Euro-Zone mit der Umsetzung von Reformzusagen verknüpft.