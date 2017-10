BerlinDas Kabinett hat am Mittwoch die Weichen für eine dreimonatige Verlängerung von sieben Auslandseinsätzen der Bundeswehr gestellt. Aufträge, Einsatzgebiete und Mandatsobergrenzen blieben unverändert, hieß es in Regierungskreisen. Die Verlängerung um drei Monate statt wie üblich ein Jahr soll die Zeit der Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung überbrücken und dem neuen Bundestag die Möglichkeit geben, sich vor der Entscheidung über eine längerfristige Mandatsverlängerung einzuarbeiten.

Konkret geht es um die Mission in Afghanistan, den Einsatz von Aufklärungs-Tornados gegen die Extremistenmiliz IS in Syrien und dem Irak von Jordanien aus, die Seeraumüberwachung im Mittelmeer sowie die Einsätze in Darfur und dem Südsudan. Sie sollten bis Ende März fortgesetzt werden, hieß es in Regierungskreisen. Der Blauhelmeinsatz im Norden Malis sowie die Ausbildung der kurdischen Peschmerga für den Kampf gegen den IS sollten zunächst bis Ende April weiter mandatiert werden. Die Bundeswehr hat das Training der Peschmerga aber wegen des Konflikts zwischen den Kurden und der irakischen Regierung ausgesetzt.