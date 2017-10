BerlinDer Jurist Jan Hecker wird neuer außen- und sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Regierungskreisen. Zuvor hatte dies die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet.

Hecker hatte in den vergangenen zwei Jahren die Rolle des Flüchtlingskoordinators im Kanzleramt übernommen und dabei maßgeblich die Migrationsabkommen mit afrikanischen Staaten vorangetrieben. Er war von 2011 bis 2015 Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, bevor er ins Kanzleramt geholt wurde, um die Abstimmung der Ressorts in der Flüchtlingskrise besser zu koordinieren. Hecker begleitete Merkel danach auf mehreren Auslandsreisen, bei denen Migrationsthemen im Vordergrund standen.