BerlinImmer mehr Türken suchen Asyl in Deutschland. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentsanfrage hervor, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagausgaben) zitierten. Demnach wurden von Januar bis November dieses Jahres 5166 Asylanträge türkischer Staatsbürger verzeichnet. Fast 80 Prozent der Antragsteller seien Kurden.

Seit dem Putschversuch von Teilen des Militärs im Juli stiegen die Zahlen laut Bundesinnenministerium deutlich an, heißt es in dem Vorabbericht. So hätten im November 702 türkische Staatsbürger Asyl in Deutschland beantragt. In Januar seien es noch 119 gewesen.