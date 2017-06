BerlinDer Haushaltsausschuss des Bundestages wird nach Angaben der SPD in dieser Woche nicht mehr über ein Bündel von Rüstungsvorhaben der Bundesregierung entscheiden. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Christine Lambrecht, sagte am Mittwoch in Berlin: „Das ganze Paket ist ausgesetzt.“ Die SPD habe Beratungsbedarf angemeldet.