Das berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf Zahlen der Bundestagsverwaltung. Das deutsche Parlament vergibt solche Hausausweise an professionelle Interessenvertreter, vor allem aus der Wirtschaft. Damit können diese auch ohne Einladung in den Gebäuden ein- und aus gehen. Auf Anfrage der WirtschaftsWoche erklärt die Bundestagsverwaltung, sie habe in diesem Jahr bereits 865 Lobbyisten einen Hausausweis gewährt. Im nun vergrößerten Bundestag sitzen 709 Parlamentarier.

Wie intensiv Lobbyisten auf die Abgeordneten einwirken wollen, zeigt sich auch in der Zahl der beim Bundestag registrierten Verbände. Dort werden zur Zeit 2311 Organisationen - von der ABDA, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, bis zum Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) – offiziell vermerkt. Die Verbände und Branchenvertreter verbinden damit die Erwartung, dass sie zum Beispiel bei Gesetzgebungsverfahren mit einbezogen werden.