BerlinDie FDP-Bundestagsfraktion hat am Freitag ihre sechs Vizepräsidenten gewählt. Dies sei zunächst die Mannschaft für den Fall, dass die die FDP in der Opposition bleibe, sagte Partei- und Fraktionschef Christian Lindner am Freitag in Berlin nach der Sitzung. Für den Fall, dass Jamaika klappt, heißt dies, dass es Personalwechsel geben könnte.