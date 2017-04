BerlinKanzleramtschef Peter Altmaier soll nach Angaben aus CDU-Kreisen das Wahlprogramm der Union koordinieren und schreiben. Der CDU-Politiker erhalte dazu auch ein eigenes Büro im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale der CDU, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag in Berlin aus den Gremiensitzungen der CDU. CDU-Generalsekretär Peter Tauber habe dabei betont, dass er Altmaier „gebeten“ habe, diese Koordinierungsrolle einzunehmen, hieß es. Parteiintern wird dies aber als Teilentmachtung Taubers gewertet. Vor wenigen Tagen war bereits bekannt geworden, dass Joachim Koschnicke als zusätzlicher Wahlkampfmanager von der Deutschen Bahn zurück ins Adenauer-Haus wechseln wird.

Mit Kanzleramtschef Altmaier hat Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel einen ihrer engsten Vertrauten mit der Abfassung des gemeinsamen Wahlkampfprogramms von CDU und CSU betraut. Dieses soll im Juli beschlossen werden. Altmaiers Rolle wird dabei auch in der Abstimmung mit der CSU-Spitze als wichtig erachtet. Die CSU will parallel noch einen eigenen Bayernplan vorlegen, in dem sich dann auch Forderungen finden, die die CDU nicht mittragen will.