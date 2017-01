BerlinDie Union verliert einer Umfrage zufolge weiter in der Wählergunst. Wie das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die „Bild am Sonntag“ erhob, büßen CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche erneut einen Zähler ein. Die Union erreicht jetzt 36 Prozent, die SPD wie in der Vorwoche 21 Prozent. Die Linke legt um einen Punkt auf elf Prozent zu.

In Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gute Aussichten, nach der Landtagswahl am 14. Mai im Amt zu bleiben. Ihre SPD würden derzeit 32 Prozent wählen, wie Emnid ermittelte. Dies sind zwar rund sieben Prozent weniger als noch bei der Landtagswahl 2012, aber die SPD liegt damit zwei Prozentpunkte vor der CDU. Die größte Oppositionspartei erreicht in der Umfrage für die „Bild am Sonntag“ 30 Prozent, nach 26,3 Prozent im Jahr 2012.