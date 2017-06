BerlinCDU/CSU und SPD haben der jüngsten Insa-Umfrage zufolge zugelegt, die AfD und die Linkspartei hingegen mussten Verluste hinnehmen. In der von der „Bild“ am Dienstag veröffentlichten Erhebung kommt die Union auf 37 Prozent und damit auf 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die SPD legt einen ganzen Punkt auf 26 Prozent zu.