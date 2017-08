Die Union strebt bis zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung an. Möglichkeiten für neue Arbeitsplätze sieht die Union unter anderem in der Digitalisierung und der Biotechnologie. Was ehrgeizig klingt, dürfte zu einem Gutteil ohne Zutun der Politik funktionieren. Die Zahl älterer Menschen, die aus dem Beruf ausscheiden, ist auch in den kommenden Jahren höher als die Zahl der jüngeren Jahrgänge, die neu ins Berufsleben starten. CDU und CSU wollen außerdem einen weiter gehenden Anspruch auf Teilzeitarbeit einführen