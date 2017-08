Was Gerechtigkeit bedeutet? „Bildung darf nichts kosten. Außer etwas Anstrengung.“ Warum SPD wählen? „Damit die Rente nicht klein ist, wenn die Kinder groß sind.“ Was dem Standort helfen würde? „Zum Land der Dichter und Denker passt eine Politik, die in Ideen investiert.“

Das ist sie also, die erste Welle der SPD -Plakatkampagne. Es sind die Motive und Sätze, die in nur einem Augenblick klar machen sollen, wofür Martin Schulz steht, wofür seine Partei. Mutter und Tochter sind auf ihnen zu sehen, Roboter, kleine Kinder, arbeitende Frauen und Männer – Bilder, die direkt aus der Rama-Fernsehwerbung kommen könnten.

Was lernt und versteht man, wenn man sie in den kommenden Wochen am Straßenrand sehen wird? Dass die SPD alles ein bisschen besser machen will. Dass gut nie gut genug ist. Dass mehr geht in Deutschland – pardon: etwas mehr. Die Kampagne sieht anständig aus und sie ist optimistisch in Botschaft und Ton, was zur Lage passt. Aber für eine umfrageernüchterte Partei, die so viel vom leidenschaftlichen Kampf um die Macht redet, ist sie auch atemberaubend normal: Aufbruch in seiner dezentesten, bravsten Form.

Angela Merkel dürfte sich freuen. Denn wahrscheinlich trägt eine solche reibungsarme Kampagne nur zur Stabilisierung ihrer Kanzlerschaft bei. Oder glaubt tatsächlich irgendjemand, Merkel stehe ernsthaft für kleinere Renten, weniger Investitionen, schlechtere Schulen oder die Abwesenheit von Familienförderung? Eben. Umso auffälliger, dass es Martin Schulz' Lebens- und Profilierungsthema, die europäische Einigung, auf keines der Plakate der ersten Welle geschafft hat. Offenbar glaubt man im Willy-Brandt-Haus selbst nicht recht an die Emotionalisierung, die man zuletzt noch so beschwor. Gerechtigkeit, Europa, Zukunft - so lautete bislang der Dreiklang. Europa hat nun den Anschluss verloren.