Die Globalisierung betrachten die Deutschen als positiven Faktor. Jeder sechste Bürger glaubt, dass sie eher Chance als Risiko ist. Das geht aus einer weiteren Online-Umfrage der WirtschaftsWoche und Civey hervor, an der in den vergangenen drei Wochen mehr als 85.000 Menschen teilgenommen haben. Die Jüngeren im Alter zwischen 18 und 39 Jahren befürworten die Globalisierung dabei stärker als die Menschen zwischen 40 und 64 Jahren. Im Rentenalter nimmt der Zuspruch zur Globalisierung wieder zu.

Die Alpenrepublik kaufte 2016 für 60 Mrd. Euro in Deutschland ein.

Runter vom europäischen Festland, es geht nach Asien: China importierte 2016 aus Deutschland Waren im Wert von 76 Mrd. Euro. Dazu gesellen sich 94 Mrd. Euro, die die Chinesen an Exporten nach Deutschland verdienten. Insgesamt handelten die Deutschen und die Chinesen also mit Waren im Wert von 170 Mrd. Euro. Damit ist China insgesamt (Importe+Exporte) erstmals Deutschlands insgesamt wichtigster Außenhandelspartner.

Einst als Warnung für billige Nachahmer-Importprodukte in Großbritannien erfunden, ist "Made in Germany" mittlerweile eine Art Qualitätsversprechen. Die Einwohner des Vereinigten Königreichs importierten 2016 Waren im Wert von 86 Mrd. Euro aus Deutschland.

Gut, wenn man sich auf die Nachbarn verlassen kann: Nach Frankreich exportierte Deutschland 2016 Waren im Wert von 101 Mrd. Euro. Umgekehrt kaufen die Deutschen "nur" für 66 Mrd. in Frankreich ein (damit liegt die Grande Nation immerhin auf Platz 3 der wichtigsten Länder, aus denen Deutschland Waren importiert). Auch insgesamt (Warenwert der Im- und Exporte zwischen Deutschland und Frankreich 167 Mrd. Euro) ist Frankreich ein wichtiger Handelspartner für Deutschland (Platz 2).

Aufgeteilt nach Parteien sind die Anhänger von CDU und CSU der Globalisierung am breitesten zugeneigt. Mehr als 77 Prozent der möglichen Unions-Wähler befürworten den weltweiten Handel. Auf Platz zwei der Globalisierungs-Fans folgt die FDP-Anhängerschaft, aus der auch die bedingungslosesten Befürworter stammen (jene Anhänger, die in der Globalisierung „ganz klar eine Chance“ sehen).

Besonders skeptisch sind die potentiellen Wähler der Linken und der AfD. In beiden Parteien sehen mehr als 60 Prozent der Anhänger in der Globalisierung ein Risiko. Nicht einmal jeder zehnte potentielle Wähler der AfD oder Linken sieht in der Globalisierung „ganz klar eine Chance“.