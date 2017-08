Es ist die nächste Schlappe für Martin Schulz und seine SPD. Wie eine Online-Umfrage der WirtschaftsWoche und Civey belegt, sprechen nur 12,8 Prozent der Bürger den Sozialdemokraten die größte Kompetenz in der Wirtschaftspolitik zu. Damit liegt die SPD knapp hinter der FDP (15,1 Prozent) und weit abgeschlagen hinter der Union. Kanzlerin Merkel und der CDU vertrauen in der Wirtschaftspolitik fast die Hälfte der Deutschen (48,5 Prozent). An der Umfrage haben bislang mehr als 56.000 Menschen teilgenommen. Mithilfe der Nutzerdaten und eines eigenen Algorithmus errechnet Civey aus den Rohdaten der Umfrage repräsentative Ergebnisse. Die statistische Fehlerquote der Befragung liegt bei 2,5 Prozentpunkten. Da die Umfrage weiterhin läuft, können sich die Prozentzahlen verändern.