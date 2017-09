Die „Vordenker“ sind eine ausgewählte Gruppe von Führungskräften in Unternehmen, Großkonzernen und Start-ups. In regelmäßigen Abständen werden Sie von der WirtschaftsWoche und der BCG zu aktuellen Themen befragt. An der aktuellen Umfrage haben 57 „Vordenker“ teilgenommen.

Junge Führungskräfte blicken derzeit optimistisch auf ihr Land. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der WirtschaftsWoche in Kooperation mit der Boston Consulting Group (BCG) unter den „Vordenkern“, einer Gruppe junger Führungskräfte. Zwei Drittel der befragten Unternehmer und Manager bewerten die Lage im Land demnach als „gut“, elf Prozent vergaben die Bestnote „sehr gut“. Als „ausreichend“ oder „mangelhaft“ bezeichneten nur 16 Prozent der „Vordenker“ die aktuelle Situation in Deutschland.

Deutschland geht es gut, daher wird wirtschaftspolitisch wenig getan. Was aber, wenn in die sedierte Republik doch noch einmal die Wirklichkeit einzieht? Report aus einer wohlstandsbetäubten Nation.

Benjamin Grosch, Partner bei BCG und Mitglied des Management Teams, überraschen diese Befunde nicht. Tatsächlich sei die wirtschaftliche Lage in Deutschland derzeit sehr gut, sagt Grosch. „Wir haben eine hohe Beschäftigungsquote, der Mittelstand floriert zum großen Teil, die meisten Menschen bekommen vom Wohlstand etwas ab.“ Allerdings verleite der derzeitige Wohlstand dazu, sich auf den aktuellen Lorbeeren auszuruhen. Und in einer Zeit so schneller Veränderungen könne es auch schnell wieder abwärts gehen. „Das ist durchaus eine gefährliche Situation.“

Wenn Grosch mit Unternehmern redet, hört er immer wieder drei Bereiche, in denen es jetzt schon hakt – und die sich zu noch größeren Problemen auswachsen könnten: Bildung, Infrastruktur und Integration. Am Bildungssystem habe sich zum Beispiel jahrzehntelang nichts geändert. „Die Abiturienten heute können genau das gleiche wie vor 30 Jahren“, sagt Grosch. „Neue Fähigkeiten wie Advanced Analytics und Programmieren lernen sie dagegen kaum.“

Für viele Unternehmen ist das ein riesiges Problem. Jeden Tag kann Grosch bei seiner Arbeit in den Unternehmen beobachten, wie die Personalabteilungen verzweifelt nach gut ausgebildeten IT-Fachleuten fahnden. Oft vergeblich, mit potentiell fatalen Folgen: „Wenn wir die Investitionen in Bildung und Infrastruktur weiterhin so vernachlässigen, werden wir unseren Wohlstand nicht halten können“, sagt Grosch. Wenn sich im Bildungssystem nichts ändere, fehle es bald massiv an Fachpersonal. „Und dann fallen wir im internationalen Wettbewerb zurück.“

Es sei allerdings nicht bloß die Politik, die sich hinsichtlich vieler Herausforderungen im Dämmerschlaf befinde. Die meisten Unternehmen haben nach Groschs Erfahrung die Herausforderungen der Digitalisierung zwar erkannt, aber sie reagieren ganz unterschiedlich entschieden darauf. „Manche haben sich sehr gut aufgestellt, andere sind deutlich zu langsam.“

Insgesamt sieht Grosch Deutschland für die Zukunft nicht so gut aufgestellt, wie viele glauben. Zum einen dränge der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Das sei jedoch ein Problem, das man mit Geld lösen könne. „Und Geld haben wir momentan.“ Anders sehe es bei der Bildung aus: „Hier hemmt uns das föderale System und die Politik diskutiert die notwendigen strukturellen Reformen nicht einmal.“